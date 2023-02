Karmen de retour avec un nouveau single, "Cascade"

Un extrait d'un futur projet.

Fin 2022, le rappeur Tortoz clôturait un nouveau chapitre de sa carrière. Dans une vidéo, il annonçait son nouveau nom : Karmen, en hommage à sa grand-mère. Son pseudonyme qu’il portait depuis l’âge de 13 ans ne correspond plus à qui il est aujourd’hui. Il dévoile ensuite son premier single sous son nouveau nom, "CAPRICE" et débute enfin sa nouvelle aventure. Deux mois plus tard, Karmen sort enfin un nouveau morceau, le deuxième sous ce nouvel alias : "CASCADE".

Sur une instrumentale vaporeuse signée Unfazzed, le rappeur de Grenoble évoque la dureté des épreuves qu’il a traversé, tout en ponctuant son texte de références à son quotidien d’artiste. Dans le clip réalisé par Owen Still et Adem Boutlidja, Karmen nous emmène dans le froid glacial du Canada. Un nouveau single extrait d’un futur projet, qu’il nous tarde de découvrir.