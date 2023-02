Deux extraits de "MAD", son futur album.

Quatre mois après la sortie de son dernier projet "I Never Felt Nun", EST Gee tease déjà le prochain. Ce vendredi 27 janvier, le rappeur américain a fait d’une pierre deux coups en dévoilant deux nouveaux morceaux : "BLOW UP" et "IF I STOP NOW". Des titres produits par ForeverRolling où il déverse son flow avec une aisance déconcertante et qui s’accompagnent de clips réalisés par Ca$h Jundi. Les deux morceaux sont extraits de "MAD", son futur album prévu pour 2023.