Un nouvel extrait de "Deadline", nouveau projet du beatmaker disponible le 3 février.

En 2023, le rap old school renaît avec Misère Record. Le 3 février prochain, le beatmaker dévoilera son huitième projet, "Deadline", fort de 21 morceaux réalisés avec 28 artistes. Huit extraits ont déjà été dévoilés, dont "Ball-Trap" avec Ol Kainry, Kamnouze et Horseck. Aujourd’hui, la compilation se précise encore un peu plus avec le neuvième extrait. Sur "Casse-pipe", Misère Record accueille Swift Guad, où le rappeur balance son rap sur une instrumentale boom-bap. Un retour aux sources.