Ol Kainry, Kamnouze et Horseck se font un "Ball-Trap"

Le retour des tontons flingueurs sur une prod de Misère Record.

En ce moment les darons du pera s'énervent ! Après les X-Men, voilà qu'une belle connexion se reforme : Ol Kainry et Kamnouze qui performaient ensemble dans Factor X et membres du label Nouvelle Donne Music dont Horseck était proche. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils crachent toujours le feu avec une aisance insolente.

Dans le clip de "Ball-trap", qui est le sixième extrait du projet "Deadline" de Misère Record, les trois kickeurs enchaînent punchlines et démonstration de force. La prod boom bap fait monter une tension permanente mais elle est complètement maîtrisée par les trois rappeurs.

Le projet "Deadline" du producteur Misère Record est sorti le 16 décembre 2022 en numérique, et le 20 en vinyle. Il regroupe 21 tracks et plus de 25 kickeurs français.