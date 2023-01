Pour Sadek, le rap est devenu un "Sport de riche"

Il dresse un état des lieux du rap français.

Si vous avez un peu suivi ce qui se passe autour de Sadek ces derniers temps, vous avez sans doute compris qu'il avait fait son auto-critique et qu'il avait changé pour se remettre en phase avec lui-même. Et bien, ce qu'il s'est appliqué, il l'applique au rap dans le clip du morceau "sport de riche" dans lequel il démonte avec une certaine lucidité les dessous de l'industrie du rap. Avec ce titre et son refrain, "faire du rap c'est devenu un sport de riche", Sadek ne va pas encore se faire que des amis.