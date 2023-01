Un bel hommage à Cheb Hasni.

"Posé j’écoute du Hasni quand c’est pas joli", balance Hornet La Frappe sur son nouveau morceau. Intitulé "Hasni", il rend hommage au chanteur algérien Cheb Hasni sur une instrumentale signée LkhD, Member-K & Sam H. Un single entre rap et chanson qui succède au dernier, "Il y a", dévoilé il y a six mois et qui s’accompagne d’un clip réalisé par Lokman Hundreds. On y voit le rappeur déverser ses lyrics au Maghreb, dans un studio puis dans une somptueuse villa.