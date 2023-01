Lithium : Waxx et C.Cole se connectent avec Sopico sur "Y A R"

Le premier extrait du premier album des deux artistes à l'initiative de "Fanzine".

Lithium. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais derrière ce projet se cache Waxx et C.Cole. Le guitariste et le producteur à l’initiative du projet "Fanzine" sur YouTube se lancent enfin dans la réalisation d’un album. Disponible le 12 mars prochain, ils en dévoilent aujourd’hui le premier extrait : "Y A R", en featuring avec Sopico. Une collaboration plus que logique au vu des univers de ces artistes. "Y A R" est un morceau mêlant rock et rap, avec cette bouillante production surplombée par un riff de guitares bien vénère. Un morceau qui s’accompagne d’un clip réalisé par Jules Gondry, où l’on découvre les trois artistes dans leur quotidien entre concerts et studio.