Daks balance son nouveau clip "OH OUI" MUTATION #3 !!

Le monstre continue sa mutation, et ne compte pas s'arrêter là.

Fin novembre, Daks a dévoilé son single "Dans La Zone" partie 1 de sa MUTATION, un titre sombre aux couplets tranchants avec un refrain mélodieux. Il enchaine ensuite avec le deuxième épisode intitulé "AUTHENTIC".

Récemment sélectionné par Groover pour un show exceptionnel réunissant les artistes à suivre en 2023, le 13 janvier dernier à La Boule Noire à Paris, Daks marque les esprits grâce à une prestation réussie, où il mélange énergie, prestance et professionnalisme. Un show abouti qui lui permet véritablement d'établir son statut de "New Kicker", dans le paysage du rap français .

Le Monstre, toujours déterminé, poursuit sa Mutation et dévoile son nouvel épisode intitulé « Oh Oui », enfin disponible sur toutes les plateformes.

Dans ce clip dirigé par Govert Praamstra et réalisé par Shot by bob, la scénarisation nous permet directement de s’immerger dans l’univers fort et sombre de Daks Le Monstre où il se met lui-même en scène. Sur une prod de Redrum à la guitare, avec des drums percutantes, le rappeur du Label B18 prod, nous envoie des couplets tranchants et nous ambiance avec un refrain entraînant avec une gimmick qui reste dans la tête, « Oh Oui » !!. Ce contraste parfaitement géré et en complète harmonie, nous confirme que le Monstre a bel et bien commencé sa mutation. Affaire à suivre ..

Découvrez le nouveau clip "OH OUI " de DAKS Le Monstre dès maintenant sur Générations :