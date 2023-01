Vin's déverse un feu emprunt d'humour et d'egotrip dans "Khaliss"

Un extrait de son dernier EP, "La chambre d'écoute"

Pour débuter la nouvelle année, Vin’s a fait son grand retour. Le 13 janvier, il dévoile "La chambre d’écoute", un EP de quatre titres qui succède à son dernier projet sorti en 2021, "Manifeste". Après avoir sorti le visuel de "D.A", le rappeur montpelliérain poursuit la visite de sa "chambre d’écoute" en publiant un tout nouveau clip : celui de "Khaliss".

Réalisé par Trois Six Zéro, Vin’s est sobrement mis en scène sur un tabouret posé devant un fond rouge, les lumières tamisées. Et alors que le beat démarre, l’artiste se met à gratter sur son carnet et déverse son feu sur une vigoureuse production signée Aur€o et Herman Shank. "J’découpe quelques rappeurs puis j’ouvre un restaurant de tapas", balance-t-il plein d’humour et d’egotrip.