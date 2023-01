Kodak Black : inspiré par Hawaii, il dévoile "Maui Woop"

Un nouveau single où le rappeur est en pleine introspection.

"I'm in Hawaii going crazy", balance Kodak Black dans son nouveau single. De passage à Hawaii en décembre dernier pour un concert, le rappeur américain s’est laissé inspirer par l’archipel. Avec "Maui Woop", il introduit 2023 avec une rétrospective sur sa vie, ses antécédents avec les armes et sa vision pour l’année à venir. Il exprime également une pensée à XXXTENTACION, décédé il y a presque cinq ans maintenant. Un morceau qui s’accompagne d’un clip, où Kodak Black prend du bon temps avec son équipe à Hawaii.