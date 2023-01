NLE Choppa revient avec "23"

Le rappeur est prêt à tout péter cette année.

"New year, new me, it's 2023", balance NLE Choppa sur "23". En ce début d’année, le rappeur américain régale son public d’un tout nouveau single. Produit par Tay Keith, il revient en grande forme avec ce hit puissant, sur lequel il pose les bases pour l’année à venir. Un titre mis en image dans un clip réalisé par Evan Aparicio, où l’on découvre l’artiste de Memphis en plein relooking. C'est le début d'une nouvelle aventure.

Un extrait de son futur nouveau projet, "Cottonwood 2", qui fait suite au premier volet sorti en 2019. La date n’a pas encore été annoncée, mais du lourd est à venir.