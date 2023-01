G Perico dévoile le clip de "Spray Bottle"

Un extrait de son dernier projet "SOUTH CENTRAL".

Si vous cherchez l’un des rappeurs les plus productifs de 2022, on a la réponse : il s’agit de G Perico. Le rappeur originaire de Los Angeles n’a pas chômé et a sorti quatre projets l’année passée, dont le dernier en date, "South Central". Et pour débuter 2023 comme il se doit, l’Américain dévoile le clip de "Spray Bottle". On y retrouve l’artiste déambulant dans sa caisse, lâchant son flow tranchant entouré de ses potes.