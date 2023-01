Zed et Stavo réunis sur "Kamikaze" pour Marjinal

Un nouveau morceau dévoilé à l'occasion du concept "Défilé" du mouvement Marjinal.

À l’occasion de "Le Défilé", nouveau concept musical du mouvement Marjinal, Zed et Stavo se sont retrouvés sur un morceau inédit : "Kamikaze". Les rappeurs du 13 Block posent sur une production aérienne et entraînante signée OGCeleste. "À la croisée du rap, de la mode et de l’image", le projet de Marjinal a pour but d’allier la mode et la musique.

Dans le clip conceptuel qui accompagne le titre, les deux rappeurs réalisent une performance live où l’idée est de mettre en avant les pièces de la collection. Des pièces qui "se veut représentative de leur univers musical", mettant l’accent sur une influence américaine des années 90. Un concept authentique qui compte déjà deux autres extraits : "Ne doute pas" avec Tayc et "L’hiver dernier" avec Vegedream et Jok’Air.