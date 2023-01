Kaza revient avec le mélodieux "HRTBRK #6"

Le retour le plus doux de ce début d'année.

C’est une aventure qui débute cinq ans plus tôt. Le 5 octobre 2018, Kaza dévoile "HRTBRK #1", un premier freestyle d’une série qui perdure encore depuis. Cinq épisodes qui font aujourd’hui la renommée de l’artiste originaire de Val-de-Fontenay. Presqu’un an après la sortie de son dernier projet "Toxic : Winter Edition", Kaza fait enfin son retour. Un retour et non des moindres, puisqu’il revient avec la suite de sa série de freestyle : "HRTBRK #6". La recette reste la même : une production mélodieuse et un flow doux : le rappeur sait comment régaler ses fans. On attend la suite avec impatience.