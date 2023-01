Il revient sur sa récente arrestation.

Libéré sous caution et fraîchement sorti de prison, Lil Tjay se remet sur pied avec "Clutchin My Strap", son nouveau titre. Dans le clip, on découvre d'ailleurs des images de son arrestation. Rappelons qu'il a été arrêté le 16 janvier dans le Bronx après un contrôle de police au cours duquel les agents ont découvert une arme dans sa voiture.