8Ruki : sa sublime collaboration avec So La Lune sur le titre "Lune"

Un nouveau single qui annonce la sortie du premier album du rappeur.

Ses premiers morceaux remontent à 2018. Aujourd’hui, 8Ruki en a fait du chemin. Le rappeur s’apprête à sortir son premier album : "INT8TION". Une très bonne nouvelle qu’il dévoile par le biais d’un nouveau single en featuring avec So La Lune. Une collaboration qui succède à "PADERYL" et "MANY MANE", deux morceaux sortis à la fin de l’année 2022. Produit par Binks Beatz, chef d’orchestre de l’entièreté de son futur projet, 8Ruki et So La Lune se vouent à une poétique et mélodieuse performance. Elle s’illustre dans un clip réalisé par Adzelio et Whoisbulbii, où les deux artistes déverse leur flow sensible sous la douce lumière de la lune. Un sublime titre qui figurera donc sur "INT8TION", dont la date reste encore inconnue.