Kamas Skuh célèbre son entrée en label avec "Bienvenue à Rec"

Une performance bouillante pour sa signature à Rec. 118.

L'année 2023 commence bien pour Kamas Skuh. L’ancien manager de S2R Gang s’est lancé en solo en 2021 avec "Bienvenue à Ris". Une série de freestyles qu’il développe jusqu’en 2022 et qui deviendra sa signature. Et justement, pour célébrer son arrivée dans le label Rec.118, le rappeur du 91 dévoile "Bienvenue à Rec". Un nouveau freestyle tranchant qu’il pose sur une production brûlante signée Harrison et Isma Lidot. Il est accompagné d’un clip qui met en scène Kamas Skuh dans les locaux de Warner Music, signant son contrat entouré de son équipe. Une performance bouillante ainsi qu’une signature en label qui annoncent que du bon pour la carrière de l’artiste.