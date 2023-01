Lamal reçoit RZ dans l'Octogone pour parler de son premier projet "Go Fast".

Chaque semaine, Lamal El Pistolero attrape entre quatre yeux un invité d'exception pour parler de son domaine de prédilection.

Ce dimanche, Lamal reçoit RZ, artiste tout droit venu de Provins dans le 77, qui vient de sortir son premier projet Go Fast. Un EP de 8 morceaux qui "sort du coeur" et sur lequel on retrouve deux featuring : Bimbim et Dibson. Un rappeur au "parcours incroyable", d’après notre animateur, que l’on découvre dans l’Octogone.