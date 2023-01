Ornella reçoit le boss du MMA français !

"Only Fame" c'est l'entretien de ceux qui passent de l'ombre à la lumière ! Une interview confession sincère et profonde présentée par Ornella. Pour ce troisième épisode, elle reçoit le boss du MMA en France : Fernand Lopez. Dans une première partie, il revenait sur son parcours et son travail de coach.

Il évoque cette fois-ci une autre de ses casquettes : son travail autour de la ligue Ares Fighting, créée en 2019.