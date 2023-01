Ornella reçoit le boss du MMA français !

"Only Fame" c'est l'entretien de ceux qui passent de l'ombre à la lumière ! Pour cette interview confession sincère et profonde, Ornella, notre intervieweuse de talent, se fait la confidente d'une des personnalités les plus influentes dans le MMA français : le boss de l'organisation Ares Fighting, Fernand Lopez, un des premiers à avoir promu le MMA en France. C'est l'homme à tout faire de ce game et il est venu parler de son parcours sur Générations !