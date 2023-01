Gucci Mane avec Kodak Black pour "Kig Snipe"

Une connexion au sommet !

Gucci Mane est toujours de la partie, malgré les polémiques autour de la mort d'un de ses artistes et de la manière dont ça a été géré. Mais il en faudra plus pour arrêter Guwop, qui a apparemment prévu de nous sortir un nouveau projet en 2023, dont on ne connaît pas le nom pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que dessus on retrouvera ce tout nouveau feat avec Kodak Black. Le titre s'appelle "King Snipe", un morceau egotrip avec une instru bien sudiste. On valide évidemment la connexion, et vous ?