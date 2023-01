Westside Gunn continue de promouvoir son album avec "BDP"

Un nouveau clip pour "10" sorti en octobre 2022.

Westside Gunn n'arrête pas, voilà un nouvel extrait de son album "10" clippé pour notre plus grand plaisir. Alors qu'il mettait en scène le fameux Eastside Flip, le héros de sa pochette, dans son dernier clip "Super Kick Party", voilà une vidéo un poil plus sérieuse. On l'y voit en compagnie de Rome Streetz ainsi que Stove God Cooks avec qui il est en feat sur ce morceau.