Un morceau sensuel d'amour comme on en fait plus.

Tourné aux États-Unis, le clip mélancolique au grain VHS illustre un morceau romantique comme on en fait plus. Des influences R&B, électro chill, et rock se mélangent dans un track planant où la voix d'A2H vocodée, pitchée et pleine d'écho rajoute une ambiance Daft Punk.

"L'amour ne suffit pas" est extrait de son prochain projet, le double album "Une rose et une lame" découpé en 2 chapitres : Chapitre 1 "une rose", chapitre 2 "une lame". Nul doute que cet extrait provient du premier chapitre...