Quentin Navarro à la réalisation.

Bama vient de la banlieue lyonnaise (Vaulx-en-Velin) et fait partie des rappeurs à suivre pour l'année 2023 ! Polyvalent, capable de kicker ou faire de la mélo, Bama a plusieurs cordes à son arc. Et parfois, ça fait du bien de revenir aux bases : une instru, pas de refrain, que du kickage propre et net. Résultat : un son bien quali à écouter sans modération !