Nessbeal raconte comment "Mourir à Casa"

Et il le fait très bien.

Dans un superbe clip réalisé par La Crème Film, Nessbeal nous prend entre 4 yeux. Il raconte un Casablanca sombre, qu'il renomme avec cynisme "Casanegra" (serait-ce une possible référence au film éponyme sorti en 2008 ?). "Mourir à Casa", le titre nous laisse choisir la couleur.

Il y décrit une réalité froide, avec un flow sans fioriture. Du grand Nessbeal : le charisme et la violence du sourire en coin et du regard provocateur. "Si tu veux rire, c'est pas ici, mais à Marrakech". La prod épurée et tranchante de Highcell colle au propos.

Malgré tout, comme pour désamorcer son discours violent, le clip montre des images de liesses lors de l'accession du Maroc en demi-finale de la coupe du monde au Qatar. Une belle fête populaire, mais l'extrait est court...

Quoi qu'il en soit, l'ancien membre de Dicidens n'a pas perdu de son talent de storyteller.