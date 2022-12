The Weeknd et la BO d'Avatar !

"Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" est LE morceau du film "Avatar: The Way of Water".





Le morceau est à l'image du film : long et épique. Les paroles parlent de la force de l'amour, de protection, et de famille. Alors qu'"Avatar : The Way Of Water" connaît un franc succès au cinéma, The Weeknd sort un clip avec des images du film et les paroles de la chanson. C'est puissant et ça donne envie d'aller voir le film si ce n'est pas déjà fait…