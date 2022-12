Wejdene et Nej veulent leur "Baby Boo"

Extrait de son nouvel album "Glow Up" disponible depuis le 16 décembre.

Les deux divas se mettent en avant dans ce clip. Sous la lumière des projecteurs, habillées en tenues de soirée, au milieu de la fumée, elles charment la caméra.

Il fallait que Wejdene confirme le succès de son premier album. C'était un sacré défi et elle a choisi de nombreuses collaborations pour cela. Parmi elles, entre Heuss l'enfoiré et Alonzo on retrouve Nej'. Cette artiste toulousaine de 28 ans est l'étoile montante du R&B, avec qui Wejdene semble tisser une belle complicité.

"Baby Boo" est une chanson d'amour pur, ça change de d'habitude.