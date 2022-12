Les deux potes se pavanent.

Forcément, quand on est deux grosses stars et qu'on vient de la même ville, La Nouvelle Orléans, on est amenés à se connaître. Birdman et Juvenile sont potes depuis longtemps, et ça fait plaisir de les retrouver cette semaine en featuring pour un clip tourné dans les rues de leurs villes. Le morceau s'appelle "Ali", en hommage au boxeur légendaire, dont un extrait vidéo est présent au début du clip. Un morceau très chill, et très street à la fois, comme savent le faire les US. Checkez ça !