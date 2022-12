Le message est clair, au moins.

GloRilla est dans le game depuis quelques années, mais c'est la première fois que sa carrière prend un tournant aussi important. Grande kickeuse, elle a enfin attiré l'attention des médias avec son EP "Anyway, Life's Great..." dans lequel elle montre toutes ses qualités au micro, accompagnée en feat par Cardi B ou encore Yo Gotti. Mais cette fois c'est en solo qu'on la retrouve pour le clip de "No More Love", l'intro du projet, dans lequel elle se confie comme jamais avec des lyrics forts.