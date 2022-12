Un nouveau single très rock.

Youv Dee a toujours fait les choses au "Feeling" comme il le prouve une nouvelle fois dans ce clip et dans ce titre du même nom dans lesquels il scande qu'il ne veut surtout pas le perdre. Et on le comprend puisque c'est exactement ce qui fait sa particularité, comme ici, dans une ambiance visuelle et musicale très rock.