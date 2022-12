Et présente son album "Herbert".

Alors que son prochain album, "Herbert" va débarquer ce vendredi 16 décembre, Ab-Soul est passé dans les studios de Power 106 pour la session de freestyle chez les "L.A. Leakers", Justin Credible et DJ Sourmilk. Et le rappeur de TDE n'a pas fait de jaloux, rappant aussi bien sur "Hit Em Up" de Tupac et "I Shot Ya" de B.I.G..