SZA le crie sur les toits de New York : "Nobody Gets Me"

Extrait de son nouvel album "SOS" sorti le 9 décembre.

Peu de temps après la sortie de son album "SOS", SZA nous livre ce premier clip. Réalisé par Bradley J. Calder, le clip en noir et blanc nous offre un beau portrait de la rappeuse. Elle surplombe New York en blouson d'aviateur au sommet d'un immeuble. Le clip est très esthétique. Les plans fixes, pris du haut des toits, en noir et blanc, font leur effet. L'instrumentale, très douce, à la guitare acoustique finit le travail.

"SOS" est l'album de la semaine (du 13 au 18 décembre) sur Générations. Il comprend des featuring avec Travis Scott, Don Toliver, Phoebe Bridgers et même le défunt Ol'Dirty Bastard.