Avec une belle chanson d'amour.

Hiro est de retour avec de la nouveauté ! Le chanteur franco-congolais continue de surfer sur sa hype toujours plus grande, avec le succès de son single "A découvert", et de son album "Afro Romance". En parlant de romance, c'est avec une jolie chanson d'amour qu'il fait son retour cette semaine avec Tayron Kwidan's, pour le clip du tout nouveau morceau "Doudou". Un titre efficace, bien rythmé, avec un clip très coloré et les petites choré qui vont bien, on valide fort ! Et vous?