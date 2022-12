Kennedy est "Différent"

Sur son freestyle Lemon Pepper !

Kennedy est un vieux d'la vieille. On ne va pas lui apprendre à faire un bon morceau. Et même s'il n'est pas en France en ce moment, il fait bien du rap français, comme on aime. C'est épuré, puissant, mélancolique et bien écrit. Sur une prod de Lemon Pepper, qui mélange boom bap et trap, et dans un décor typique des métropoles des États-Unis, Kennedy dresse son constat. Le constat qu'il est différent.

Il est probable que ce morceau annonce de nouveaux projets courant 2023 pour le rappeur du Val-de-Marne.