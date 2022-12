Doria kicke fort six fois d'affilées !

La jeune artiste de Nanterre nous régale en sortant les 5 clips extraits de son projet MDP2 et un titre inédit avec RK !

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Doria sait rapper. De la technique, du flow, de la topline et des lyrics aiguisés : voilà ce qu'on peut trouver dans cette série de clips. Elles les avait déjà sorti sur instagram, les voilà désormais disponibles sur youtube. Le concept est simple, elle et son invité sont à l'avant d'une voiture, et c'est Doria qui conduit ...

Cerise sur le gâteau, la rappeuse du 92 est bien entourée. "Changer" feat Uzi, "Infréquentable" feat Nahir, "Valhalla" feat Hatik, "DZ" feat Kofs et "Vérité" feat Mac Tyer ... Rien que ça ! Elle offre également une exclu avec RK dans les studios de Skyrock !

Mention spéciale pour le feat avec Nahir, une véritable performance de kick. C'est du régal pour les amateurs de technique.

Tous ces clips sont donc des extraits de MDP2 pour MoDe oPératoire dispo depuis le 25 novembre.

Infréquentable ft. Nahir :

DZ ft. Kofs :

Valhalla ft. Hatik

Changer ft. Uzi

Vérité ft. Mac Tyer

Titre inédit "T'es fou ou quoi" ft. RK version live skyrock :

A seulement 25 ans, Doria a déjà tapé dans l'oeil de pas mal de patrons du rap game. Elle semble être coutumière des allé retour Paris/Marseille puisqu'elle a également un featuring avec Jul.