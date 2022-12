Kéroué nous livre "100k" et "Granit" tout en douceur

Un clip en deux parties.

L'ambiance est chill et aérienne pour ces deux singles de Kéroué. On retrouve cette ambiance dans le clip de C14bone. La première partie nous plonge dans l'effervescence de la ville. La deuxième plonge dans l'immensité calme et rugueuse du bord de mer. Les deux univers se complètent. L'un parle de ce qui l'entoure, l'autre est plus introspectif.

Les instrumentales de Delho s'adaptent : malgré leur caractère planant commun, une est plus street, l'autre plus cloud. Dans les deux singles Kéroué nous parle avec recul et lassitude, mais toujours avec détermination.