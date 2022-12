Dans le clip de son dernier single.

Le Gé, originaire de Villeneuve-Saint-Georges nous livre ce morceau aux toplines bien trouvées. La prod et les mélodies gagnent en intensité tout au long du morceau, pour finir en apothéose grâce aux chœurs. Coloré et tinté d'effets originaux, le clip illustre la douce mélodie de Genezio. Il est réalisé et monté par Orvs. Un apéritif en attendant la mixtape qui devrait sortir en janvier.