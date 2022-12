La révélation marseillaise FZ lance les hostilités avec le clip "Ghetto" !

Découvrez le nouveau clip "Ghetto" de FZ !

Trois mois après la sortie de son clip "Santa Monica" aux douces saveurs estivales, le marseillais FZ est de retour et dévoile le premier épisode de sa trilogie issue de son premier EP "À visage découvert" intitulé "Ghetto". Et effectivement, l’été est bel et bien terminé.

Issu d’une famille gitane, l’artiste grandi dans un environnement où la musique fait partie intégrante de sa vie : un univers festif, musical et surtout un mélange de genres, de styles et de sonorités. Un monde faisant de FZ un artiste complet et à part entière.

Le marseillais se lance donc dans une carrière musicale très jeune et dévoile ses premiers titres à l'âge de 19 ans. Actuellement signé au sein du label marseillais B18 Prod, FZ offre à son public l’épisode 1 de sa nouvelle trilogie.

Un titre très rap, dur et conscient, laissant par la suite place à un refrain plus chanté et mélodieux. Le texte sombre et authentique s’accorde parfaitement à la prod de Fxnder, obscure et discrète mais faisant la part belle aux lyrics du marseillais.

À la réalisation, Hansley propose un visuel très street, dynamique et en harmonie totale avec le titre.

Une nouvelle fois, FZ démontre ses talents de rappeur et d’artiste, qu’il interprète un titre rappé ou plus mélodieux. Technique, maîtrise et maturité font de lui un artiste complet avec un univers fort, singulier et imprégné des influences qui l’ont toujours bercé.

Décrit comme un des artistes prometteurs de la scène marseillaise, FZ, déterminé, a encore frappé un grand coup et surtout, a prouvé qu’il a entièrement sa place sur le devant de la scène musicale française.

Découvrez le nouveau clip "Ghetto" de FZ dès maintenant sur Générations !