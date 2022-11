VVES t'emmène sur son "530"

Une sombre virée nocturne avec le rappeur...

Habitué aux ambiances musicales très streets, agressives, VVES vient de nous dévoiler un tout nouveau clip, encore pour un morceau inédit. On peut dire que l'artiste originaire de Montreuil est très productif, comme la scène rap de sa ville. Cette fois, le morceau s'appelle "530", et, vous vous en doutez, il s'agit d'un morceau à thème autour du célèbre T-Max 530 de chez Yamaha. Un véhicule à bord duquel VVES a fait les 400 coups, si on écoute bien ses paroles. Le tout, sur une mélodie bien grasse avec beaucoup de basses, ce qui donne une ambiance bien menaçante, qui colle bien avec le morceau !