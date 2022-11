B.B. Jacques dévoile le court-métrage "New Blues Old Wine"

L'artiste frappe très fort avec un documentaire, en attendant son album.

B.B. Jacques est une des plus grosses révélations rap de l'année. Derrière Fresh la Peufra, il est l'autre grand gagnant de la première édition de "Nouvelle École", puisqu'on a énormément parlé de lui depuis cet instant. Il faut dire que le rappeur aura charbonné depuis, en sortant pas mal de freestyles, de clips, et même quelques projets en à peine un an. Mais il s'apprête à franchir encore une nouvelle étape, avec la sortie d'un album, "New Blues Old Wine", prévu pour le 2 décembre. Un projet qu'il a décidé d'accompagner d'un film documentaire, publié sur Youtube, pendant lequel on s'immerge dans l'univers de Jacques pendant qu'il était en train de créer cet album. Un docu très personnel, assez intime, où on le voit avec son équipe, ou en train de record en studio, avec de vrais moments de vie. Un beau cadeau pour les fans du rappeur qui voudraient en apprendre plus sur lui !