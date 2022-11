Rachelle Allison dévoile son nouveau clip "All U Need"

Découvrez " All U Need" le nouveau clip de Rachelle Allison !

Après Capitaine, Rachelle Allison dévoile "All U Need", un morceau suave accompagné d’un clip tout en lascivité. Encore une fois, l’artiste originaire de la Guadeloupe nous prouve son agilité musicale avec un titre R&B envoûtant. "All U Need" nous entraine dans une boucle temporelle dans laquelle Rachelle tente de retenir son partenaire. Le clip réalisé par Jima Kanor nous offre de magnifiques visuels qui nous plongent dans l’univers de Rachelle Allison mêlant sensualité et féerie.

Découvrez " All U Need" le nouveau clip de Rachelle Allison dès maintenant sur Générations :