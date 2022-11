Sofiane Pamart met le feu

Le morceau "They Said I was "Just a Musician"" est sorti le soir de sa belle performance à l'Accor Arena Bercy.

Des vidéos souvenirs de son passé, un piano en flamme et un titre : "They Said I Was "Just a Musician"". Le morceau sonne comme un bilan. La fierté du pianiste se glisse dans la mélancolie de sa mélodie. Après avoir sold out son Bercy, devenant ainsi le premier pianiste de l'histoire à se produire dans la salle mythique et à la remplir, Sofiane Pamart nous livre ce single. Le message est clair : la fierté d'être ce musicien émérite et du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. C'est beau et émouvant.