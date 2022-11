Shrkn met la lumière sur Rosae II avec le clip “Néon” !

Découvrez le nouveau clip "Néon" de Shrkn !

Complètement lancé depuis la sortie de son 1er EP ROSAE, et du clip "Rien d'original" publié récemment, Shrkn continue sur sa lancée avec ROSAE II. Dans cet EP, Mr Magnifique livre 5 nouveaux titres dévoilant ainsi une identité forte sur le plan musical mais aussi visuel. De plus en plus actif, il prouve une nouvelle fois sa détermination avec un projet travaillé et abouti.

Dans le clip "Néon" réalisé par John Sizemen Watts, l'atmosphère sombre et électrique contraste avec une voix douce et envoûtante habilement utilisée. Sur ce titre qui introduit le projet, l'artiste dunkerquois impose son style grâce à un flow nonchalant et une vibe atypique.

Également présent sur les réseaux, Shrkn vient de publier sur Instagram l'épisode 2 de sa série "Sans filtre". Une série dans laquelle on découvre l'homme dans son quotidien permettant de mieux connaître l'artiste à travers des moments de vie qui accompagnent la conception de la trilogie ROSAE.

Déjà en studio pour le dernier volet de la trilogie ROSAE, Shrkn a bien l'intention de passer un nouveau palier à chaque nouveau projet. Ce qui nous assure donc de belles surprises à venir...

