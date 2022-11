Tiakola renverse les codes dans "Parapluie"

Le morceau vient de l'album "M3lo" sorti en mai 2022, mais pas que ...

On est habitué à ce que les artistes illustrent leurs morceaux studio avec des images de live. Et bien dans le clip de "Parapluie", Tiakola nous offre le contraire. En effet, le son est un mélange d'enregistrement studio et d'une captation live de son concert à la Cigale, le tout sur un clip. L'exercice est original, il faut le souligner ! Dans la vidéo, dirigée par Basile Monnot, on voit Tiakola seul, vêtue d'une doudoune rouge sang. Le rappeur de 23 ans marche dans une forêt ou dans les gradins d'un stade pendant la nuit.