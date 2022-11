Troisième extrait clippé de son album "More Love Less Ego" sorti le 11 novembre.

Dans "2 Sugar", Wizkid s'affiche classe, mais tout en sobriété. Il y est en featuring avec Ayra Starr et sa voix envoûtante. Dans un manoir aux couleurs flashy, la jeune chanteuse nigérienne d'à peine 20 ans vêtues d'une belle robe jaune est entourée de danseurs et de modèles aux vêtements colorés. Bref, un son et un clip qui réchaufferont vos soirées hivernales...