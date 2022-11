KDR HallSix ne pense qu'à "Charbonner"

Le rappeur est polyvalent !

KDR HallSix est une des révélations rap du 94, et depuis quelques mois il multiplie les sorties remarquées avec des morceaux qui tournent bien sur Youtube et sur les réseaux. Il nous avait habitué au kickage, mais il sait tout faire et il a décidé de le montrer cette semaine avec la sortie de son nouveau morceau clippé. Ça s'appelle "Charbonner" et il s'agit d'un morceau hyper mélodieux, où le rappeur n’hésite pas à jouer un peu avec sa voix, dans une ambiance assez sombre et mélancolique. Un morceau prometteur pour la suite !