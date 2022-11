Gambino est "Matrixé"

Encore un morceau bien punchy pour le Marseillais.

Gambino le marseillais continue à faire son chemin "en totale indé" comme il le dit souvent dans ses textes. Avec, à chaque fois qu'il sort un clip, beaucoup de vues au rendez-vous. Il pourra dire qu'il a traversé et performé dans toutes les tendances puisque cette semaine il vient de dévoiler le clip d'un morceau de Jersey (le mouvement qui est en train de prendre la place de la drill dans l'underground US). Le titre s'appelle "Matrixé", il est bien punchy, et le clip très sombre met les cagoules et les courses poursuites à l'honneur.