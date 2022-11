Black Crystal avec RSKO pour le clip de "Sans Toi"

Un morceau extrait de "Deux Issues", leur premier album.

Nouvelle étape de franchie pour le duo de Champigny, Black Crystal. Le groupe du 94 vient en effet de dévoiler son tout premier album solo, nommé "Deux Issues". Un projet un peu spécial puisqu'il a été créé pendant que l'un des deux membres, AK 47, était incarcéré. Pour fêter la sortie du projet, Black Crystal vient également de dévoiler un extrait clippé. Il s'agit du seul feat de l'album, "Sans Toi", avec RSKO. Un morceau ensoleillé qui sent bon les Caraïbes et malgré les déceptions féminines ! On vous laisse checker ça !