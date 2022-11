MC One dévoile le clip de "Cocaïna"

Un morceau à la fois dansant et mélancolique.

On parle beaucoup des stars de la musique nigériane depuis quelques années, mais la Cote d’Ivoire aussi regorge de talents qui ne demandent qu'à éclore. Certains sont même déjà des artistes confirmés comme MC One, dans le game depuis plusieurs années maintenant. Cette semaine il a dévoilé le clip du morceau "Cocaïna", un single inédit, dans lequel il adopte un ton très mélancolique pour parler de ce problème qui ravage la jeunesse du monde. Le tout sur une mélodie à la fois douce et rythmée, produite par MC One lui-même et Yugz. Checkez ça !