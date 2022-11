Yume N'boi présente "Angela"

Smooth et funky.

YUME N’BOI est une artiste montante depuis le début de 2022. Par son style mêlant pop, jazz, rap et soul, chacun de ses titres est une histoire qu’elle raconte, la sienne.

Dans sa discographie on retrouve son premier single pop sorti au mois de mars, "Blue Night", suivit de "THEME" sorti en avril, mêlant rap et alternatif. Elle a ensuite réalisé un EP de 2 titres avec oorun, artiste de la scène lyonnaise. Et c’est à la rentrée que YUME N’BOI sort "Angela" et "Ma Place", les deux premiers singles de son projet "ANTHOLOGIE" qui sortira cet hiver.

Réalisé par Jade Arrighi, elle nous présente le clip d’Angela dans un univers dreamy, sur scène, avec un stylisme bien précis.